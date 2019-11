BVC-Coach tobt vor Derby beim SV Bevern

Umkämpftes Hinspiel: Anfang August hatte der SV Bevern (hinten Jannes Wichmann, Mitte Kristen Bramscher) beim BV Cloppenburg (vorne Janek Jacobs) mit 2:1 gewonnen. Archivfoto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Bevern/Cloppenburg. Kräftemessen mit Klubs aus der Nachbarschaft sind für Fußballer stets etwas ganz Spezielles. Vor dem Derby der Fußball-Landesligisten SV Bevern und BV Cloppenburg, das an diesem Sonntag um 14 Uhr angepfiffen wird, rückt das Sportliche jedoch etwas in den Hintergrund. Die Situation beim finanziell schwer angeschlagenen BVC ist schließlich ernst wie nie.



Den Cloppenburger Trainer Wolfgang Steinbach nervt vor allem, dass bislang weder der Notvorstand Professor Dr. Lucien Olivier noch der neue Manager Alexander Kuschick auf seine Mannschaft zugekommen sind. „Wir fühlen uns veräppelt, weil wir immer noch nicht wissen, ob und wie es weitergeht. Deswegen können wir uns gar nicht richtig auf das Derby freuen", so Steinbach.