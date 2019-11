BV Cloppenburg: Feierabend für Thoß

Sven Thoß © Langosch

Cloppenburg (ll). Abgezeichnet hat es sich, aber nun steht es definitiv fest: Sven Thoß wird sein Traineramt bei den Fußballfrauen des BV Cloppenburg niederlegen. „Das Heimspiel gegen Hoffenheim am 8. Dezember ist mein letztes auf der BVC-Bank“, bestätigt der Coach des Zweitligisten. „Ich werde mich beruflich umorientieren, denn ich glaube nicht, dass sich die Situation hier noch verbessert“, sagt Thoß, der erst zu Saisonbeginn nach Cloppenburg gekommen war. Über Monate ausstehende Gehaltszahlungen und fehlende Perspektiven haben den 53-Jährigen zu dem Entschluss gebracht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.