Niehaus und Enache „erledigen“ Lastrup II

Kein Vorbeikommen: Der BV Varrelbusch (rote Trikots) zog in der Partie beim SV Bethen zumeist den Kürzeren und unterlag mit 0:3. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Am Tabellenende der 1. Fußball-Kreisklasse haben die drei letztplatzierten Mannschaften allesamt Niederlagen kassiert. Sowohl das Schlusslicht BV Varrelbusch als auch SF Sevelten und BW Galgenmoor verloren ihre Begegnungen.An der Tabellenspitze gewannen Petersdorf (2:1 in Lindern) und Verfolger Bethen (3:0 gegen Varrelbusch) jeweils ihre Spiele. Winkum holte in Evenkamp nach einem 0:2-Rückstand ein 2:2.



FCL-Trainer Dennis Bremersmann war nach der Partie gegen den BSV Kneheim (0:5) tief enttäuscht: „Das war eine grottenschlechte und indiskutable Leistung von uns." Kneheim legte los wie die Feuerwehr und führte nach einem Doppelpack von Daniel Niehaus bereits nach vier Minuten mit 2:0. Am Ende hätten sich die Lastruper über eine zweistellige Niederlage nicht beschweren können. Mehr zur 1. Kreisklasse lesen Sie in der Ausgabe am 19. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.