BV Cloppenburg tritt an und verliert 0:2

Ausgebremst: Diesen Schuss des Cloppenburgers Jan-Ole Rahenbrock (hinten) blockt ein GW-Verteidiger. Foto: Bettenstaedt

Cloppenburg (tib). Weil die Fußballer des BV Cloppenburg noch immer auf mehrere Gehälter warten, hatten sie nach einem zweiwöchigen Trainingsstreik in Erwägung gezogen, zum Spiel gegen GW Mühlen nicht anzutreten. Letztlich entschied sich der Landesligist aber dagegen, lief gestern auf, musste aber eine 0:2-Heimniederlage hinnehmen. Wie der Defensivallrounder Michael Abramczyk am Rande der Partie sagte, wird die Mannschaft zumindest bis zur Winterpause weiter am Spielbetrieb teilnehmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

