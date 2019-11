Energieleistung bringt einen Punkt in der Nachspielzeit

Spätes Glück: Anna Johanning traf mit der letzten Aktion des Spiels zum 3:3.Foto: Langosch

Potsdam (ll). Mit einer beachtluchen Moral und einer Energieleistung haben die Fußballfrauen des BV Cloppenburg eine Niederlage bei Turbine Potsdam II noch abgewendet. Aus einem 0:3-Rückstand nach nicht einmal 30 Spielminuten machte der BVC noch ein 3:3-Unentschieden. Mannschaftsführerin Anna Johanning sorgte in der Nachspielzeit für den Ausgleich, nachdem Jannelle Flaws mit zwei Treffern zuvor für den Anschluss gesorgt hatte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

