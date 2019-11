Cloppenburg bohrt das dicke Brett

Obenauf: Bence Lugosi, der sich hier des Angriffs von Tim Brauner erwehren muss, erzielte den entscheidenden Treffer zum 30:28-Endstsnd für Cloppenburg gegen Bissendorf. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die Handballmänner des TV Cloppenburg bleiben in der Oberliga Nordsee das Maß aller Dinge. Beim 30:28-Sieg (13:16) über den TV Bissendorf-Holte hatten sie allerdings ein ganz dickes Brett zu bohren, um den achten Erfolg im achten Spiel einzufahren. Mit 16:0 Punkte sind sie weiterhin die einzige Mannschaft ohne Verlustpunkt in der Nordseestaffel. Schon vor dem Anwurf stieg die Stimmung in der einmal mehr ausverkauften Vereinshalle, als der TVC die Vertragsverlängerung von Trainer Barna-Zsolt Akacsos bekannt gab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.