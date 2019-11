Erik Gülzow überzeugt auch als Obstwart

Torgefährlich: Gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen gelangen dem Cloppenburger Rückraumspieler Erik Gülzow (links) vor einer Woche vier Treffer. Foto: Wulfers

Cloppenburg (db/tib). Erik Gülzow vom Handball-Oberligisten TV Cloppenburg hat vor dem Tabellenfünften, TV Bissendorf-Holte, der am Samstag abend von 19.30 Uhr an in der TVC-Sporthalle zu Gast ist, Respekt. Der Rückraumspieler, der sich das Amt des Spielführers mit Ole Harms teilt und froh ist, dass er sein Team als 1. Kapitän aufs Parkett führen darf, erwartet ein ausgeglichenes Duell, in dem am Ende Kleinigkeiten entscheiden werden. Erik Gülzow wird seinen Mannschaftskollegen dabei auch nicht nur auf dem Feld, sondern schon in der Kabine helfen: In seiner Funktion als Obstwart, der für die nötigen Vitamine sorgt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

15.11.2019 | Steinbach: „Ich weiß nicht, ob wir spielen“