Steinbach: „Ich weiß nicht, ob wir spielen“

Fußball oder Freizeit: Noch steht nicht fest, ob Quendrim Krasniqi (links) und der BV Cloppenburg am Sonntag gegen GW Mühlen antreten werden. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Die Landesliga-Fußballer des BV Cloppenburg haben ihren Trainingsstreik aufgrund fehlender Gehaltszahlungen am Mittwochabend fortgesetzt. „Es waren drei Leute im Stadion, so macht es natürlich keinen Sinn, auf den Platz zu gehen", sagt Trainer Wolfgang Steinbach. Wie die Resonanz bei der für Freitag geplanten Einheit ist, vermag der Coach nicht zu sagen. Auch nicht, ob er für die am Sonntag geplante Partie gegen GW Mühlen (Anstoß: 14 Uhr) eine Mannschaft zusammenbekommt. „Ich weiß nicht, ob wir spielen werden", so Steinbach.