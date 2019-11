SVH siegt und überholt SFN Vechta II

Voller Einsatz: Höltinghausens Pauline Grabowicz (am Ball) setzt sich in dieser Situation energisch gegen drei Spielerinnen von SFN Vech-

ta II durch. Foto: Wulfers



Kreis Cloppenburg (tib/db). In der Handball-Landesliga der Frauen haben die heimischen Vertreter am Wochenende jeweils ihre Heimspiele gewonnen. Während sich der TV Cloppenburg mit 26:23 gegen die HSG Barnstorf/Diepholz durchsetzte, gewann der SV Höltinghausen mit 30:23 gegen SFN Vechta II.



Dank des 30:23-Erfolgs tauschte der SVH mit Vechta die Plätze und verbesserte sich auf den siebten Tabellenrang. In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen. Die ohnehin angeschlagene Lena Walter knickte auch noch um und musste eine Weile lang pausieren. Für sie sprang Anneke Brockhaus in die Bresche. Mehr zum Volleyball gibt's in der Ausgabe am 12. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.