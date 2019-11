Altenoythes Trainer wechselt den Sieg ein

Nun auf Platz drei: Der SV Evenkamp (grüne Trikots) gewann gegen den VfL Markhausen und überholte in der Tabelle Viktoria Elisabethfehn. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Im Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse haben die Fußballer von Lastrup II und Neuscharrel wichtige Siege gefeiert. Der FCL gewann 5:3 gegen Sevelten und der BVN setzte sich gegen Galgenmoor mit 4:1 durch.



In einer ausgeglichenen Begegnung nutzte die Reserve des SV Altenoythe nur eine ihrer vielen guten Tormöglichkeiten durch Mattis Luttmann (32.). In der 60. Minute sollte sich ein Doppelwechsel des Altenoyther Trainers Matthias Bauken voll auszahlen: Holger Brünemeyer traf einmal, Lars Moormann sogar doppelt. Der 4:0-Sieg der Gastgeber war verdient.