Joker Sven Bokern schockt Molbergen

Ging diesmal leer aus: Molbergens Torjäger Johannes Bruns (rechts) erzielte am Sonntag keinen Treffer. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Molbergen. Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga musste Aufsteiger SV Molbergen am Sonntagnachmittag einen Rückschlag hinnehmen. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen GW Brockdorf hat die Mannschaft des Trainerduos Julian Lammers/Leo Baal nur noch drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Irgendwie haben wir einen gebrauchten Tag erwischt. Gegen einen keineswegs überragenden Gegner haben wir mit zu wenig Tempo agiert und zu viele individuelle Fehler fabriziert“, sagte Lammers. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 11. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

