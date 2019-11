TVC-Express begeistert 1200 Zuschauer

Auch mit Härte nicht zu stoppen: Mark Schlat (rechts im roten Trikot) bot mit dem TV Cloppenburg eine überragende Leistung. Foto: Wulfers

Von Dieter Becker



Cloppenburg. Im Stile eines souveränen Tabellenführers überrollten die Oberliga-Handballer des TV Cloppenburg den Verfolger HSG Schwanewede/Neuenkirchen nach einer über die gesamte Spielzeit grandiosen Leistung mit 44:27 (24:13). Als einziges Team der Oberliga ist der TVC noch ohne Punktverlust. Beste Voraussetzungen für das nächste Highlight, denn am kommenden Samstag ist der Tabellenzweite, TV Bissendorf-Holte, in der TVC-Halle zu Gast.



In der mit 1200 Zuschauern gut gefüllten Halle an der Leharstraße bestimmte der TVC vom Anpfiff weg, aufbauend auf eine bärenstarke Abwehr, mit hohem Tempo und gelungenen Abschlüssen die Partie gegen die nicht in Bestbesetzung angetretene HSG Schwanede. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 11. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.