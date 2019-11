TVC: Topspiel vor rund 2000 Fans

Starke Einheit: TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos (blaues T-Shirt) und seine Spieler überzeugen bislang. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Zum ersten Mal in dieser Oberliga-Saison können sich die Handballer des TV Cloppenburg einem noch größeren Publikum präsentieren. Das Spitzenspiel des verlustpunktfreien Tabellenführers gegen den Fünften, HSG Schwanewede/Neuenkirchen, wird nämlich am Samstag von 19.30 Uhr an in der Sporthalle an der Leharstraße ausgetragen. „Wir hoffen, dass wir die 2000-Zuschauer-Marke knacken können“, sagt Maik Niehaus aus dem TVC-Teammanagement.



Für den Cloppenburger Trainer Barna-Zsolt Akacsos und seine Mannschaft sind Spiele in der größeren Halle nach wie vor etwas Besonderes. „Dort kribbelt es immer noch ein bisschen mehr“, sagt der Coach. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

