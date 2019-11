Essen will die 20-Punkte-Marke knacken

Doppelter Einsatz: Am Samstag geht‘s für Jakub „Kuba“ Bürkle (schwarzes Trikot) mit der Mannschaft des SV Bevern zum Sportlerball, am Sonntag soll die Heimpartie gegen Germania Leer folgen. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Bevern/Essen. Die stolze Serie von sechs unbesiegten Spielen in Folge fortsetzen, lautet die Zielsetzung der Landesligafußballer des BV Essen, die am Sonntag beim Tabellenvorletzten, Blau-Weiß Papenburg, gastieren. „Wir wollen in Papenburg die 20er-Marke knacken“, gibt der Trainer die Parole aus. Trotz der Erfolgsserie hält Nasari an der Zielsetzung Klassenerhalt fest.



Samstag Sportlerball, Sonntag Heimspiel gegen Germania Leer: Die Landesligafußballer des SV Bevern sind am Wochenende gleich doppelt gefordert. Mehr zur Landesliga lesen Sie in der Ausgabe am 8. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.