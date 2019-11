David gegen Goliath zum Hinrunden-Finale

Heimstark: Gerrit Thomes (links, hier gegen Garrels Patrick Looschen) und Hansa Friesoythe wollen zu Hause den neunten Sieg im neunten Spiel einfahren. Archivfoto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (tib). Auch wenn am kommenden Sonntag aufgrund einiger Spielabsagen nicht alle 16 Bezirksliga-Mannschaften 15 Partien absolviert haben werden, endet für die Fußballer an diesem Wochenende die Hinrunde. Für die Klubs aus dem Kreis Cloppenburg sieht es vor diesem Spieltag alles in allem gut aus. Platz eins belegt der SV Hansa Friesoythe vor dem SV Thüle und auf den beiden Abstiegsrängen sind mit GW Brockdorf und BW Lüsche derzeit zwei Mannschaften aus dem Kreis Vechta zu finden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.