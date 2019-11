TVC-Handball: Countdown zum Topduell

Topspiel in der Sporthalle an der Leharstraße: Der Cloppenburger Vincent Saalmann (rotes Trikot) erzielt in dieser Situation einen seiner beiden Treffer gegen den Auricher Keeper Edgars Kuska. Archivfoto: Langosch

Cloppenburg (mab). Am kommenden Samstag, 9. November, erwarten die Oberliga-Handballer des TV Cloppenburg in der Sporthalle an der Leharstraße die HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Bei der letzten Partie an der Leharstraße feierten knapp 2000 Fans eine regelrechte Handballparty gegen den OHV Aurich.



Die MT verlost fünf Mal zwei Karten für das kommende Topduell. Zuletzt holten die TVC-Handballer den sechsten Sieg im sechsten Spiel gegen die HSG Delmenhorst. TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos lobte seine Mannschaft nach der Partie in höchsten Tönen. „Das war eine klasse Leistung der Jungs. Wir trainieren stark und ernten jetzt die Früchte.“



Der Vorverkauf zur Partie zwischen dem gastgebenden Spitzenreiter und dem Tabellenvierten wurde bereits vor Wochen eingerichtet und läuft weiterhin gut. Der TV Cloppenburg hofft auf eine ausverkaufte Sporthalle an der Leharstraße. Eintrittskarten gibt es nach wie vor bei Intersport Cloppenburg, Reher Brillen + Akustik-Studio und im Tankshop L. Albers. Online sind Tickets unter www.tickets.tvc-handball.de erhältlich. Das Gewinnspiel finden sie auf der Facebookseite der Münsterländischen Tageszeitung.

Link zum Artikel: Hier geht's zur Facebookseite der MT.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

06.11.2019 | „Krissis“ großes Abenteuer in China