„Krissis“ großes Abenteuer in China

Gruppenbild mit zwei Maskottchen: Kristin Fischer (stehend, Vierte von links) und die Volleyballerinnen der deutschen Bundeswehr-Nationalmannschaft überzeugten in China. Foto: Markus Steinke

Von Til Bettenstaedt



Wuhan/Cloppenburg. Als die TVC-Volleyballerin Kristin Fischer am vergangenen Sonntag kurz vor dem Beginn des Drittliga-Spiels gegen FCJ Köln II (3:1) die Sporthalle an der Leharstraße in Cloppenburg betrat, musste sie ein wenig schmunzeln. Vor einigen Tagen war die Bundeswehr-Nationalspielerin bei den Militär-Weltspielen im chinesischen Wuhan vor rund 12.000 Zuschauern aufgelaufen, und jetzt waren es kaum 50 Interessierte. „Mir kam alles ganz schön klein vor“, sagt die Libera Kristin Fischer mit einem Augenzwinkern.



In sportlicher Hinsicht durfte das deutsche Team mit seinem Auftritt überaus zufrieden sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.