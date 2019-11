VfL-Basketballer schweben weiter auf Wolke sieben

Symbolfoto: dpa

Löningen (mt). Für die Basketballer des Oberliga-Aufsteigers VfL Löningen scheint der Höhenflug kein Ende zu nehmen. Beim SC Langenhagen II feierte das Team nun einen 82:60-Erfolg. Dank des fünften Sieges im fünften Spiel rangiert der VfL weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. Gegen die Mannschaft aus Hannover gab ein hervorragendes Schlussviertel den Ausschlag für zwei weitere Punkte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

