VfL Löningen kassiert zwei Niederlagen

Starke Partie: Auch die Angriffsschläge von Insa Casselius (rechts) vermochten die Löninger 1:3-Niederlage gegen SV Bad Laer nicht zu verhindern. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (bar). Es wurde, wie erwartet, der schwere Heimspieltag für die VfL-Frauen. Gegen Bad Laer stemmten sich die Gastgeberinnen nach einem 0:2-Rückstand gegen die Niederlage. Im dritten Satz erhöhten die Löningerinnen den Druck. Henrike Köster spielte über die Mitte, was zur besseren Blockarbeit führte und die Angriffe wurden endlich versenkt. Vor allem Insa Cassellius und Maria Büter punkteten erfolgreich zum 25:23 Satzgewinn. Im vierten Satz hatte Löningen eine 4:0-Führung erspielt, baute dies auf 8:2 aus, doch dann riss der Faden. In der Partie gegen Lohne ein ähnliches Bild: Annahme und Abwehr standen hervorragend, doch konnten die Löningerinnen daraus kein Kapital schlagen.