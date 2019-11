3:7 – Bethen geht im Spitzenspiel unter

Keine Punkte: Der SV Bethen (grüne Trikots) musste im Kampf um den Titel in der 1. Kreisklasse einen Rückschlag hinnehmen. Der SV Petersdorf präsentierte sich im Topduell vor allem im Abschluss effizienter. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. An der Tabellenspitze der 1. Kreisklasse haben sich die Fußballer des SV Petersdorf einen Vier-Punkte-Vorsprung vor Bethen erspielt. Die Zuschauer sahen ein Spitzenspiel, das hielt, was man sich im Vorfeld versprochen hatte: Tempofußball, Chancen auf beiden Seiten, ein hoher Unterhaltungswert. Petersdorf erwischte einen perfekten Start und ging durch Waldemar Kowalczyk bereits in der 1. Minute in Führung.



Bethen glich in einer offenen Partie zunächst aus, lag jedoch zur Pause gegen effiziente und konterstarke Gastgeber mit 1:3 hinten. Beim Stande von 1:4 wechselte sich der SVB-Trainer Ferdi Diedrich selbst ein und holte später den Elfmeter, der zum 3:6 führte, heraus. Die Niederlage konnte aber auch er nicht verhindern. Beim SVP netzte Andre Bartel nach dem Wechsel gleich dreimal ein. Mehr zur 1. Kreisklasse lesen Sie in der Ausgabe am 5. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

