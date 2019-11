Steinbach verordnet ab sofort Traingsstopp

BVC-Trainer: Wolfgang Steinbach. Foto: Langosch

Cloppenburg (rw). Fußball-Landesligist BV Cloppenburg steckt derzeit in einer handfesten Ergebniskrise. Das Team von Trainer Wolfgang Steinbach unterlag beim SV Holthausen-Biene mit 1:3 (0:1) und kassierte die dritte Niederlage in Folge. Derweil wächst die Unruhe bei den Spielern, sie warten noch immer auf die ausstehenden Zahlungen. "Ich habe der Mannschaft mitgeteilt, dass wir in der kommenden Woche nicht trainieren werden. Dann können sich die Verantwortlichen überlegen, wie es weitergeht“, sagt Steinbach. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.