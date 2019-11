„Rüber jemacht“ – aber nur der Liebe wegen

Ines Hackmann, ehemalige Handballspielerin des BV Garrel, ist in der DDR aufgewachsen

Der erste Spielerpass: 1990 begann Ines Hackmanns Laufbahn als Handballerin beim SV 1950 Neubrandenburg.

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Als die Mauer am 9. November 1989 fiel, war Ines Langkabel, heute verheiratete Ines Hackmann, fast auf den Tag genau achteinhalb Jahre alt. Am 8. Mai 1981 kam die ehemalige Handballerin des BV Garrel im mecklenburg-vorpommer'schen Neubrandenburg zur Welt. Die ehemalige Handballspielerin des BV Garrel wuchs in der DDR auf. Sie erinnert sich noch gut an den Geschmack ihrer ersten Coca Cola und das teilweise stundenlange Warten auf Wassermelonen.