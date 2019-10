Tennis: Nordligist Nikolausdorf-Garrel holt im ersten Saisonspiel beim Heikendorfer TC ein 3:3-Unentschieden

Strahlemänner in neuer Altersklasse: Die Böseler (von links: Oliver Voßmann, Daniel Ludwig, Markus Lanfermann, Ansgar Freke. Vorne: Hassan Al-Robaie) gewannen ihr Debüt bei den Herren 40 mit 4:2 in Wardenburg.Foto: Ansgar Freke

Kreis Cloppenburg (sl). Die Tennis-Wintersaison hat begonnen. Das Topteam des Kreises bei den Herren holte zum Auftakt einen Punkt. Der TC Nikolausdorf-Garrel erreichte beim Heikendorfer TC ein 3:3. Nach dem Wechsel in die Altersklasse Herren 40 feierte der TV Bösel mit 4:2 in Wardenburg einen prima Start.