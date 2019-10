1:1 – Später Rückschlag für BVC-Frauen

Zu früh gefreut: Das 1:0 durch Natsuki Kishikawa (Nummer 14) reichte dem BVC nicht. Arminia Bielfeld kam kurz vor Schluss noch zum Ausgleich. Archivfoto: Langosch

Bielefeld (ll). Die Fußballerinnen des BV Cloppenburg haben den zweiten Saisonsieg in der 2. Bundesliga nur knapp verpasst. Bei Arminia Bielefeld mussten sie sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden (1:0) begnügen.

Die Partie hatte sich für die Gäste in der Bielefelder Edi-Medien-Arena bestens angelassen. Schon in der 9. Minute gelang Natsuki Kishikawa die Führung. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 28. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

