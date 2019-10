Friesoythe triumphiert im Stadtderby

Auf Biegen und Brechen: Maycoll Canizalez (rechts) gewann mit dem SV Hansa das Friesoyther Stadtderby der Bezirksliga gegen den SV Altenoythe (links: Artur Lazowski) verdient mit 2:0. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Friesoythe. Die „Grünen“ haben im Friesoyther Stadtderby der Fußballbezirksliga triumphiert: Vor gut 700 Zuschauen gewann der SV Hansa mit 2:0 (2:0) gegen den SV Altenoythe. Die Gastgeber holten sich völlig verdient die drei Punkte und bleiben damit als Tabellenzweiter dem Spitzenreiter, SV Thüle, auf den Fersen. Ein großer Zahltag und ein ebenso wichtige wie prestigeträchtiger Sieg – für Hansa war es ein perfekter Tag.



Die Platzherren erwiesen sich schnell als die in allen Belangen überlegene Mannschaft. Hansa ließ den Ball gut laufen und diktierte das Geschehen eindeutig.