Bevern baut gegen Spitzenreiter Frust ab

Brachte frischen Wind: Beverns Sascha Thale (links) kam zu Beginn der zweiten Halbzeit in die Partie, traf einmal selbst und bereitete das 3:0 von Bernd Gerdes klasse vor. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Bevern. Kollektives Aufatmen beim SV Bevern: Nach sechs sieglosen Partien in Serie durften die Landesliga-Fußballer am Sonntagnachmittag endlich mal wieder über drei Punkte jubeln. Der Erfolg gelang dem amtierenden Meister nicht gegen irgendein Team, sondern gegen den aktuellen Tabellenführer SC Melle. Beim verdienten 3:1-Sieg wussten die Gastgeber zumeist zu überzeugen und bauten so jede Menge Frust ab, der sich in den vergangenen Wochen angestaut hatte. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 28. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

