TVC zittert sich zum Heimsieg

Nur ein Treffer: Auch der Cloppenburger Rückraumspieler Matthias Andreßen (am Ball) hatte am Samstag einen schweren Stand. Foto: Bettenstaedt

Von Dieter Becker



Cloppenburg. Mit einem schwer erkämpften und reichlich Dusel versehenen 25:22-Heimerfolg gegen den Elsflether TB verteidigten die Handballer des TV Cloppenburg die Tabellenführung in der Oberliga. Weil die Verfolger ATSV Habenhausen (16:20 bei HSG Barnstorf) und HSG Schwanewede (30:33 bei HC Bremen) aber Federn ließen, verbesserte sich die Situation zu Gunsten des TVC. Trotz des knappen Sieges wollte beim TCV keine richtige Freude aufkommen: „Wir müssen uns bei den Zuschauern für unsere Leistung entschuldigen. Das Beste am Spiel sind die beiden Punkte“, sagte TVC-Kapitän Erik Gülzow. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 28. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.