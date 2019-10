Luxusproblem vorm zweiten Heimspiel

Endlich wieder vor eigenem Publikum: Bence Lugosi (rechts) bestreitet mit dem TV Cloppenburg am Samstagabend erst das zweite Heimspiel der laufenden Oberligasaison. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Geschlagene sieben Wochen ist er her, dass die Handballer des TV Cloppenburg in die neue Oberligasaison gestartet sind. Einem 35:32-Heimsieg über den HC Bremen folgten in der Zwischenzeit drei Auswärtserfolge. Erst am Samstagabend steht die zweite Partie in eigener Halle auf dem Programm, um 19.30 Uhr beginnt das Kräftemessen mit dem Elsflether TB. Trainer Akacsos hat einen kompletten Kader zur Verfügung, sodass er für zwei Spieler streichen muss. „Ein Luxusproblem“, meint Akacsos schmunzelnd. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.