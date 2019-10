Den Anschluss nicht verlieren

Zwangspause: BVC-Angreiferin Nadine Anstatt (schwarzes Trikot) fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Es ist so etwas wie ein Endspiel für die Fußballfrauen des BV Cloppenburg. Am Sonntag müssen sie fast schon bei Arminia Bielefeld gewinnen, um den Anschluss ans Mittelfeld der 2. Bundesliga nicht zu verlieren. Die Partie in der Bielefelder Edi-Medien-Arena beginnt um 14 Uhr.



Durch das ernüchternde 1:3 vor Wochenfrist gegen die Zweitvertretung des 1. FFC Frankfurt sind die Cloppenburgerinnen auf den vorletzten Platz zurückgefallen. Außerdem hat Schlusslicht 1. FC Saarbrücken durch ein 4:2 über Borussia Mönchengladbach nach Punkten mit der Mannschaft von Trainer Sven Thoß gleichgezogen. Der Druck wächst also spürbar.

