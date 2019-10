Beide Teams sind „heiß“ aufs Stadtderby

Intensives Stadtderby: In der ersten Runde des Bezirkspokales hatte Kevin Tholen (links, im Duell mit Lukas Ostermann) mit dem SV Altenoythe das bessere Ende für sich. Gelingt Hansa Friesoythe im Bezirksligapunktspiel die Revanche? Foto: Wulfers

Von Ludger Langosch



Friesoythe/Altenoythe. Sowohl Hansa Friesoythe als auch der SV Altenoythe fiebern dem Derby in der Fußballbezirksliga entgegen. Am Samstag treffen sie von 15 Uhr an im Hansa-Stadion aufeinander.

„Bei diesem Derby ist der Tabellenstand Nebensache“, sagt Friesoythes Coach, Hammad El-Arab. „Aktuell sind beide Mannschaften sowieso recht nahe beieinander, aber auch sonst steht diese Partie unter besonderen Vorzeichen.“



Dass die beiden Friesoyther Stadtrivalen sich in einem Punktspiel gegenüberstehen, ist lange her.

