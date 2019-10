Matthias Risse: Rücktritt kein Thema mehr

Mit aller Macht: Jakub „Kuba“ Bürkle (links) und der SV Bevern streben das Ende des Negativlaufs an. Der Meister wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Bevern. Die dritte Niederlage in Serie, das sechste sieglose Spiel hintereinander – klar, dass die Enttäuschung nach der 1:2-Niederlage beim Aufsteiger VfL Wildeshausen auch bei Matthias Risse riesig war. Daher bot der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Bevern seiner Mannschaft nach Spielschluss noch im obligatorischen Kreis seinen Rücktritt an. Doch die Kicker des amtierenden Meisters wollten davon nichts wissen. Mittlerweile ist das alles kein Thema mehr. „Der Frust war groß, aber jetzt blicken wir nur noch nach vorne“, sagt Risse vor dem Heimspiel gegen den Tabellenführer SC Melle (Sonntag, 15 Uhr). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.