Sophie Weyers feiert Bundesliga-Debüt

Stark am Kreis: Sophie Weyers (am Ball) erlebte den bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere. Foto: VfL OLdenburg

Cappeln/Oldenburg (mt). Am Ende ging es schneller als erhofft: Beim überraschenden 25:25 gegen den amtierenden Meister SG BBM Bietigheim stand die 17 Jahre alte Handballerin Sophie Weyers aus Cappeln erstmals im Kader des Frauen-Bundesligisten VfL Oldenburg. Für Weyers, die in der vergangenen Saison noch in der B-Jugend des TV Cloppenburg gespielt hatte, war es der bisherige Höhepunkt ihrer noch jungen Karriere.



„Sophie kam sicher auch unsere schwierige Personalsituation, vor allem auf der Position der Kreisläuferin, zugute“, erklärte Co-Trainer Andreas Lampe die überraschende Nominierung. Als „pures Glück“ will er den Einsatz allerdings nicht bezeichnen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

