SV Bethen liefert auch ohne Dio Ypsilos

Von Til Bettenstaedt



Bethen. Mit der Verpflichtung von Dio Ypsilos war den Fußballern des SV Bethen im Sommer ein echter Transfercoup gelungen. Der erfahrene Stürmer kam seinerzeit mit der Empfehlung von 23 Treffern vom Landesligisten SV Bevern. In Bethen sollte er nicht nur Tore am Fließband schießen, sondern das Team aus der 1. Kreisklasse gemeinsam mit Ferdi Diedrich trainieren.



Doch kurz vor Saisonbeginn erlag der Grieche dem Ruf des BV Cloppenburg und packte seine Sachen, was in Bethen seinerzeit natürlich alles andere als gut ankam. Doch die Mannschaft schüttelte sich kurz und blickte schnell nach vorne. Mittlerweile ist die Akte Ypsilos längst geschlossen und der SV Bethen liefert auch ohne den Angreifer ab. Derzeit führt das Team die Tabelle mit zwei Zählern Vorsprung an, hat jedoch zwei Spiele mehr als Verfolger SV Petersdorf absolviert.