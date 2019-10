Aufsteiger Löningen weiter Spitzenreiter

Symbolfoto: dpa

Löningen (tib). Dank des dritten Siegs im dritten Spiel haben die Oberliga-Basketballer des VfL Löningen die Tabellenspitze verteidigt. Gegen den TV Delmenhorst feierte das Team von Trainer Guido Thöle einen 110:87-Erfolg. Während es die Gäste in der Anfangsphase oft aus der Distanz versuchten und damit auch Erfolg hatten, punkteten die Löninger vor allem unter dem Korb und holten zudem viele Rebounds, sodass sie nach dem ersten Viertel mit 29:22 vorne lagen.