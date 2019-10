SC Winkum gewinnt turbulentes Duell

Umkämpftes Duell: Neuscharrels Alexander Bock (hinten) versucht in dieser Situation den Kneheimer Matthias Grönheim vom Ball zu trennen. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. In der 1. Kreisklasse haben die Fußballer des SV Bethen dem SV Petersdorf die Tabellenführung entrissen. Der SVP hat allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen. Am Wochenende war die geplante Partie bei der DJK Elsten den schlechten Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen.



SV Bethen – FC Lastrup II 3:1 (3:0). Bethens Platzwart Günther „Atschi“ Budde und sein „Team“ leisteten ganz Arbeit, damit die Partie ausgetragen werden konnte. Der SVB startete stark und lag nach 16 Minuten bereits mit 2:0 vorne. Timo Lübbe sorgte mit seinem Treffer zum 3:0 noch vor der Pause für die Vorentscheidung (35.). Nach dem Seitenwechsel schaltete Bethen offensiv einen Gang zurück, verteidigte aber gut. Nur Philip Wilken gelang per verwandeltem Foulelfmeter ein Lastruper Tor. Mehr zur 1. Kreisklasse gibt's in der Ausgabe am 22. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.