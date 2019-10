Patryk Cuper rettet SVA im Derby einen Punkt

Umkämpftes Duell: Der SV Altenoythe (links Arkadius Wojcik) und der SV Thüle (rechts Claas Göken) lieferte sich gestern zahlreiche Zweikämpfe. Foto: Bettenstaedt

on Til Bettenstaedt

Altenoythe. Im strömenden Regen lieferten sich die Fußballer des SV Altenoythe und SV Thüle gestern Nachmittag insbesondere in der zweiten Hälfte ein packendes Bezirksliga-Derby. Weil sich die Gastgeber nach der Pause stark verbessert präsentierten, war der späte Treffer von Patryk Cuper zum 1:1-Endstand durchaus verdient. Der SVT übernahm dank des Punktes zwar die Tabellenführung, Michael Macke – gemeinsam mit Sebastian Thunert Coach der Thüler – war dennoch nicht ganz zufrieden. „Wir haben es vor der Pause verpasst, höher als 1:0 zu führen“, sagte er . Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. OKtober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

