Meister auf der Suche nach der Meisterform

Es läuft nicht rund: Christian Düker (links) kassierte mit dem SV Bevern in Wildeshausen eine 1:2-Niederlage. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers

Wildeshausen. Fußball-Landesligist SV Bevern kommt so gar nicht in Schwung: Die gestrige 1:2 (0:1)-Niederlage beim kämpferisch überzeugenden Aufsteiger VfL Wildeshausen war bereits die fünfte Schlappe im zwölften Spiel.

„Man muss auch mal dahingehen, wo es wehtun könnte. Freiwillig lassen die uns kein Tor schießen“, schob Beverns Co-trainer Peter Hölzen Frust.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

