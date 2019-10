Lokalmatadore legen zwei Schüppen drauf

Auf ihn mit Gebrüll: Kambis Rahmani (rechts) ließ seinem kroatischen Gegner, Ante Siljeg, im EM-Kampf um den Titel im Cruisergewicht keine Chance und siegte in der zweiten Runde durch K.o. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch

Cloppenburg. Die Stars des Abends hatten es eilig. Die Lokalmatadoren Erdogan Kadrija und Kambis Rahmani gewannen während des Boxabends in der Cloppenburger Münsterlandhalle ihre Kämpfe um die Europameisterschaft nach Version des International Boxing Forums (I.B.F.) jeweils durch K.o. in der zweiten Runde und sorgten bei den gut 700 Zuschauern für Begeisterung.