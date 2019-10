Duell zweier selbstbewusster Kellerkinder

Frauenfußball: BV Cloppenburg braucht gegen den 1. FFC Frankfurt II dringend den zweiten Saisonsieg

Reicht es für Frankfurt? Nora Clausen musste mit muskulären Problemen das Training am Donnerstag abbrechen. Ihr Einsatz am Sonntag ist gefährdet.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Der Lohn für eine couragierte Leistung beim ambitionierten SV Meppen fiel für die Fußballfrauen des BV Cloppenburg fast zu gering aus. Der eine Punkt, den sie beim 1:1 in der Hänsch-Arena ergatterten, bringt sie in der Tabelle der 2. Bundesliga nicht weit voran. Der BVC rangiert weiter auf einem Abstiegsplatz und steht damit im Kellerduell am Sonntag gegen den 1. FFC Frankfurt II (Anstoß: 11 Uhr) unter Druck. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

