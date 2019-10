Frischer BVE freut sich auf Mühlen

Augen zu und durch: Jeremy Rostowski (Mitte) und der BV Essen könnten mit einem Sieg gegen Mühlen die Abstiegsplätze verlassen. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Essen. Am vergangenen spielfreien Wochenende gönnte Mohammad Nasari seiner Mannschaft jede Menge Freizeit. Die Landesliga-Fußballer des BV Essen durften von Freitag bis Sonntag ausspannen beziehungsweise Gas geben. „Viele Jungs sind sicher feiern gewesen. Das sei ihnen aber auch gegönnt, schließlich haben sie während einer Saison nicht allzu oft die Gelegenheit dazu“, sagt Nasari. Seit Montag bereitet der Coach die Essener nun auf ihren nächsten Auftritt vor. „Gegen Mühlen wollen wir unbedingt drei Punkte holen, um da unten rauszukommen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.