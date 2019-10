Erster gegen Zweiter: VfL im Topspiel gegen Gehlenberg

Weiter vorne? Jonas Olewicki bestreitet mit dem VfL Löningen am Sonntag das Topspiel gegen Gehlenberg. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (ll). Die zurückeroberte Tabellenführung in der Kreisliga wollen die Fußballer des VfL Löningen verteidigen und haben dazu gegen den ersten Verfolger, SV Gehlenberg, am Sonntag Gelegenheit. Schlusslicht Barßel, bis dahin noch ohne Sieg, muss gegen Essen II dringend gewinnen, um nicht vorzeitig das rettende Ufer aus den Augen zu verlieren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

