Die Cloppenburger Achse des TV Dinklage

Ehrgeiziger Coach: Steffen Bury ist im zweiten Jahr Trainer des TV Dinklage. Nach elf Partien rangiert er mit seiner Landesliga-Mannschaft auf dem siebten Tabellenplatz. Foto: Schikora

Von Til Bettenstaedt



Dinklage/Cloppenburg. Das Trikot des Landesligisten TV Dinklage tragen fast ausnahmslos Fußballer, die ihre Wurzeln in der Stadt im Landkreis Vechta haben. Mittlerweile hat der Verein allerdings schon drei Protagonisten „Asyl gewährt“, die einst für den Ligarivalen BV Cloppenburg tätig gewesen waren: Trainer Steffen Bury, Stürmer Felix Schmiederer und seit dieser Saison auch Defensivallrounder Matthis Hennig. Beim TVD bildet das Trio eine wichtige Achse. Am Freitag in einer Woche steht für die drei eine ganz besondere Partie auf dem Spielplan. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.