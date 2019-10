Olivier: „Müssen Durststrecke überwinden“

Lucien Olivier, BVC-Notvorstand (Foto: Hermes)

Von Rolf Wulfers



Cloppenburg. Der „Chef“ hatte gerufen und nahezu alle waren gekommen: Cloppenburgs Notvorstand Professor Dr. Lucien Olivier verdeutlichte den Frauen und Männern beim BV Cloppenburg in einem Gespräch im VIP-Raum des Stadions die derzeitige finanzielle Situation des Vereins.



Auch wenn der Mediziner sicher nicht alle Erwartungen und wohl auch Hoffnungen der Aktiven zu deren vollster Zufriedenheit erfüllen konnte, die, vorsichtig formuliert, finanzielle Schieflage des Klubs ist ihm nicht anzulasten, sondern hat ihre Ursachen in der Vergangenheit. Das Beispiel, wonach einem nackten Mann nicht in die Tasche gegriffen werden kann, traf und trifft auf den Traditionsklub auch weiterhin zu. Es fehlt schlicht am nötigen Geld, so dass die August-Gehälter auch weiterhin (noch) auf sich warten lassen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.