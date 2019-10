Petersdorf neuer Spitzenreiter der 1. Kreisklasse

Dritter Saisonsieg: Sevelten (lilafarbene Trikots) verbesserte sich auf den zwölften Tabellenplatz. Archivfoto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (tib). Die Fußballer des SV Petersdorf sind neuer Spitzenreiter der 1. Kreisklasse. Dank des souveränen 4:0-Erfolgs über den SC Winkum sprang der SVP auf Platz eins. Bereits nach 45 Minuten war die Begegnung zugunsten der deutlich besseren Gastgeber entschieden. Waldemar Kowalczyk, Michael Emken und Andre Bartel sorgten mit ihren Toren für eine beruhigende 3:0-Führung. Auch im zweiten Durchgang hatte der neue Tabellenführer aus Petersdorf alles im Griff. Der SVP hätte letztlich auch höher als 4:0 gewinnen, doch nur Kowalczyk netzte noch einmal ein. Mehr zur 1. Kreisklasse lesen Sie in der Ausgabe am 15. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.