TVC-Frauen rutschen auf Abstiegsplatz ab

Totaler Frust: Die Stimmungslage bei den Cloppenburger Volleyballfrauen unmittelbar nach dem Matchball, der Hörde den 3:0-Sieg bescherte, lässt sich an den fassungslosen Mienen ablesen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Auch im dritten Anlauf haben die Volleyballfrauen des TV Cloppenburg einen Heimsieg verpasst. Gegen den Aufsteiger TV Hörde verloren sie glatt mit 0:3 (18:25, 19:25, 25:27). Damit fällt der TVC wieder auf einen Abstiegsplatz in der Tabelle der Dritten Liga West zurück.



Eine Woche nach dem 3:0 beim SV Wietmarschen waren die Cloppenburgerinnen recht zuversichtlich, gegen den Neuling aus Dortmund nachzulegen. Die Gäste eröffneten mit einer Angabe ins Aus, Cloppenburg erhöhte rasch auf 3:0 und lag auch beim 6:3 noch vorn. Doch der Schwung der Anfangsphase sollte rasch erlahmen.

