VfL Löningen erobert Tabellenführung

Kaum ein Durchkommen: Löningens Fußballer (gelbes Trikot) hatten beim 4:1-Erfolg gegen Sternbusch alles im Griff. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (rw). Der VfL Löningen hat die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga zurück erobert: Der Aufsteiger kam im Heimspiel gegen den SC Sternbusch zu einem ungefährdeten 4:1-Erfolg und profitierte zudem von der witterungsbedingten Absage des bisherigen Spitzenreiters SV Emstek beim SV Harkebrügge. Ebenfalls ausgefallen sind die Partien BV Essen II gegen SV Höltinghausen sowie SV Bösel gegen SV Strücklingen. Klare Heimsiege feierten SV Gehlenberg und SV Cappeln. Die einzelnen Spielberichte lesen Sie in der Ausgabe 14. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.