1:1-Unentschieden nach zwei Traumtoren

Torschützin des BVC: Jana Radoslavjevic (links) erzielte am Sonntag den Cloppenburger Treffer. Archivfoto: Langosch

Meppen (tib). Nach der Partie beim SV Meppen wusste Sven Thoß, der Trainer der Zweitliga-Fußballerinnen des BV Cloppenburg, nicht so recht, was er mit dem 1:1-Remis anfangen sollte. „Auf der einen Seite haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, auf der anderen Seite hatten wir die große Chance, mit 2:0 in Führung zu gehen. Das hätte wohl zum Sieg gereicht", sagte er. „Im Endeffekt bleibt uns aber natürlich nichts anderes übrig, als den Punkt mitzunehmen."