Was gibt die Wundertüte diesmal preis?

In den Weg stellen: Natsuki Kishikawa (links, im Duell mit Münchens Leonie Weber), hofft in Meppen auf den zweiten Saisonsieg für den BV Cloppenburg. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die kurze Unterbrechung der Saison der 2. Bundesliga wegen der Länderspielpause hat den Fußballerinnen des BV Cloppenburg Zeit und Gelegenheit gegeben, sich intensiv auf das kommende Punktspiel vorzubereiten. Und das hat es in sich: Am Sonntag treten sie beim SV Meppen an. Anstoß in der Hänsch-Arena ist um 14 Uhr.



„Wenigstens haben wir nur eine kurze Anreise“, meint Trainer Sven Thoß. Mit Blick auf die Ausgangslage ist das aber fast schon die beste Nachricht, denn die Rollen sind eindeutig verteilt. Hier der SV Meppen, mit 13 Zählern nach sechs Spielen erster Verfolger des hohen Titelfavoriten Werder Bremen, da der BV Cloppenburg, der als Zwölfter mit erst fünf Punkten auf dem Konto den ersten der drei Abstiegsplätze einnimmt. „Wir sind der krasse Außenseiter“, stellt Thoß unmissverständlich fest. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

