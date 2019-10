Ersten Dreier mit Heimsieg vergolden

Vorbei am Block: Marita Lüske (links) will mit dem TVC den ersten Heimsieg. Im Hintergrund: Katharina Rathkamp. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Der erste Saisonsieg mit dem 3:0 beim Aufsteiger SV Wietmarschen hat bei den Volleyballerinnen des TV Cloppenburg für großes Aufatmen gesorgt. Immerhin haben sie damit die Abstiegsplätze der Dritten Liga West verlassen. Das indes ist kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Vielmehr geht es im Heimspiel am Sonntagnachmittag (Beginn: 16 Uhr, Sporthalle an der Leharstraße) gegen den TV Hörde darum, mehr Abstand zu der „Gefahrenzone“ zu gewinnen.



Die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet ist zwar – wie Wietmarschen auch – ein Neuling, aber für eine Reihe von TVH-Spielerinnen ist die Dritte Liga nicht unbekannt.