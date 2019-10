Notvorstand bittet Teams zum Krisengespräch

Prof. Dr. Lucien Oliver. Foto: © Olivier

Cloppenburg (tib). Beim BV Cloppenburg geht es in diesen Tagen ums liebe Geld – mal wieder. Nach MT-Informationen ist der von argen Finanzproblemen geplagte Verein derzeit nicht in der Lage, sowohl den Landesliga-Fußballern als auch den Zweitliga-Kickerinnen das August-Gehalt zu zahlen. Daher bittet der Notvorstand um Professor Lucien Olivier beide Mannschaften am Montagabend zu einem Krisengespräch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

11.10.2019 | SV Bevern hofft auf Ende der verhexten Phase